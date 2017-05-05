В Уфе спасатели очищают водоем от загрязняющего вещества Фото: Служба спасения 112 г. Уфы В Уфе спасатели очищают водоем от загрязняющего вещества Фото: Служба спасения 112 г. Уфы

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Спасатели очищают водоем от загрязняющего вещества. Как сообщили в «Службе спасения 112», очевидцы обнаружили в Лихачевской излучине — старице реки Уфы, вещество, похожее на нефтепродукт. Об этом они сообщили в Роспотребнадзор.

На место происшествия были направлены сотрудники Поисково-спасательного отряда. Они установили боновые заграждения, обработали территорию сорбирующими веществами. Угрозы распространения нефтяного пятна нет. Причина загрязнения реки устанавливается.