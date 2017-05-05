В Уфе высадили сиреневую аллею Фото: с сайта администрации города

В Уфе высадили сиреневую аллею Фото: с сайта администрации города

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Более 50 кустов разных сортов сирени высадили добровольцы в сквере Губайдуллина. В посадке деревьев участвовали глава администрации Советского района Уфы Урал Кильсенбаев старшеклассники лицея №94, ветераны труда.

«Надеемся, что сквер станет ярким украшением района и столицы, одним из любимых мест отдыха горожан, где можно насладиться прогулкой в тени густых деревьев среди ярких клумб и аккуратных газонов. Аллея сирени будет этому способствовать, — сказал Урал Кильсенбаев.

В информационно-аналитическом отделе администрации Советского района напомнили, что в прошлом году в сквере был уложен газон, обустроены цветники, альпийские горки, установлены новые деревянные скамейки и контейнеры для мусора.