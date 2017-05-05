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УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

К празднику Победы киностудия «Башкортостан» создала фильм о Героях Советского Союза. Премьера документального фильма «Помните ли вы о нас?..» состоится 7 мая в РДК села Ермолаево. На премьеру фильма в качестве почетных гостей приглашены родственники героев.

Режиссер фильма — Вилюра Исяндавлетова, автор сценария — Магафур Тимербулатов. В сюжете — история воинов, уроженцев деревни Кинзеабызово Куюргазинского района республики. В годы войны на фронт из этой деревни, основанной соратником Емельяна Пугачева Кинзей Арслановым, ушли на фронт 62 человека. Трое из них были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Это Гафиятулла Арсланов, командир танкового батальона; командир пулеметного расчета Хасан Гайсин и командир сабельного эскадрона 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Салман Биктимиров. В фильме также отмечается, что звания Героя Советского Союза были удостоены 78 воинов Башкавдивизии. Такого проявления героизма в годы Второй мировой войны не знала ни одна сухопутная дивизия.