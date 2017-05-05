В Уфе пропавшего мальчика нашли в памятнике-паровозе
УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе полиция разыскала пропавшего мальчика. Накануне супруги из Демского района города обратились в отдел с сообщением об исчезновении 11-летнего сына — мальчик не вернулся из школы. «К месту жительства семьи выехала оперативно-следственная группа. Было установлено, что после уроков пятиклассник все-таки приходил домой, а затем отправился гулять. Полицейские и волонтеры всю ночь искали ребенка и утром нашли его — школьник смог забраться внутрь паровоза-памятника на улице Ухтомского и остался там на ночь», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ. Мальчик передан родителям, идет разбирательство произошедшего.