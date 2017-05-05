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5 мая Пятница

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Проезд для ветеранов на общественном транспорте Уфы с 6 по 9 мая будет бесплатным

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Проезд для ветеранов на общественном транспорте Уфы с 6 по 9 мая будет бесплатным Фото: Андрей Старостин

Проезд для ветеранов на общественном транспорте Уфы с 6 по 9 мая будет бесплатным Фото: Андрей Старостин

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе с 6 по 9 мая участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на всех видах общественного транспорта: трамваях, троллейбусах и автобусах «Башавтотранса».

Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, для бесплатного проезда достаточно предъявить удостоверение участника или инвалида войны. Кроме того, правом бесплатного проезда смогут воспользоваться сопровождающие лица — из расчета один сопровождающий для одного ветерана.

Теги: День Победы,ветераны,общественный транспорт,бесплатный проезд
 
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