Проезд для ветеранов на общественном транспорте Уфы с 6 по 9 мая будет бесплатным Фото: Андрей Старостин Проезд для ветеранов на общественном транспорте Уфы с 6 по 9 мая будет бесплатным Фото: Андрей Старостин

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе с 6 по 9 мая участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на всех видах общественного транспорта: трамваях, троллейбусах и автобусах «Башавтотранса».

Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, для бесплатного проезда достаточно предъявить удостоверение участника или инвалида войны. Кроме того, правом бесплатного проезда смогут воспользоваться сопровождающие лица — из расчета один сопровождающий для одного ветерана.