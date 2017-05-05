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5 мая Пятница

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В Башкирии более 450 сельских семей получили жилищные сертификаты

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии более 450 сельских семей получили жилищные сертификаты Фото: Минсельхоз РБ

В Башкирии более 450 сельских семей получили жилищные сертификаты Фото: Минсельхоз РБ

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Во всех районах Башкортостана в торжественной обстановке участникам федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» вручили жилищные сертификаты. Социальные выплаты на строительство собственного жилья получили 454 семьи. Из них 352 — молодые семьи.

На эти цели из бюджетов обоих уровней выделено в общей сложности более 448 млн рублей.

Как отметили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РБ, по объемам доведенных средств в рамках данной программы в части улучшения жилищных условий сельчан Башкортостан занимает второе место в России.

Теги: программа,строительство жилья,сельские территории
 
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