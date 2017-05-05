Председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам назначена Светлана Бурдюк Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам назначена Светлана Бурдюк Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ»/.

Указом Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам назначена Светлана Бурдюк.

Бурдюк Светлана Николаевна родилась 24 января 1966 года в Липецкой области. Окончила Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ и Башкирский государственный аграрный университет.

Трудовую деятельность начала в 1983 году в Березовском розничном торговом предприятии, где работала заведующей магазином «Культтовары». В 1984–1989 годах – инструктор по спорту совхоза «Березовский». В 1989–1992 годах – руководитель кружка Уфимского городского дома творчества. В 1993–1998 годах – продавец малого предприятия «Колос». В 1998–2002 годах – продавец, бухгалтер ООО «Тандем». В 2002–2003 годах – бухгалтер фирменного магазина № 1 ОАО «Уфамолзавод». В 2003–2009 годах – главный бухгалтер, заместитель директора ГУП «Табигат». В 2009–2010 годах – финансовый директор ООО Многопрофильная строительная фирма «Стройпроектсервис», а также ЗАО «Башкирская специализированная мемориальная компания «Щит».

В 2010–2014 годах – начальник отдела регулирования жилищно-коммунальных и социальных услуг Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам. В 2015–2017 годах – заместитель председателя, и.о. председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам.