В Башкирии цифровым равенством обеспечены 557 малых деревень

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии широкополосным доступом в интернет с минимальной скоростью 10 мегабит в секунду до 31 марта 2017 года обеспечены 557 малых деревень, вошедших в список программы Минкомсвязи РФ «Устранение цифрового неравенства». Всего в нем 929 населенных пунктов с числом жителей от 250 до 500.

Проект в стране с 2014 года реализует компания «Ростелеком», в республике — «Башинформсвязь» (в 2015 году ставшая собственностью «Ростелекома», но сохранившая свое название). Как сообщил гендиректор ПАО Марат Долгоаршинных, предприятие ждет следующий список, чтобы продолжить работу.

«Технология такова: в центре населенного пункта устанавливается опора с оборудованием, которое раздает Wi-Fi. Стоимость сервиса — 45 рублей в месяц, доступ к госуслугам бесплатный», — проинформировал Долгоаршинных.

Как выяснили «Ведомости», деньги на проект поступают из фонда универсальных услуг связи, пополняемый за счет всех операторов: они отчисляют туда 1,2 процента выручки. Обеспечение ШПД 557 башкирских деревень обошлось в 185 млн рублей.