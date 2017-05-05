В Башкирии ОНФ разбирается в нареканиях жителей по расселению аварийных домов

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане много нареканий вызывает непрозрачность процедуры расселения аварийных домов.Об этом заявила сопредседатель регионального штаба ОНФ, эксперт региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Надежда Крылова. Мониторинг активистов ОНФ показал, что администрации муниципалитетов не всегда надлежащим образом выполняют свои обязательства по предоставлению гражданам благоустроенного жилья в связи со сносом аварийного дома.

Вопросы расселения граждан из аварийного жилого фонда были рассмотрены накануне на заседании Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны под председательством Президента России.

«Люди часто не знают, когда и куда их расселяют. Многие недовольны тем, что жителей из одного дома расселяют в разные микрорайоны. Когда одним соседям дают жилье в центре города, а другим — на окраине, это вызывает много вопросов, — рассказала доверенное лицо Владимира Путина Надежда Крылова. — Также при расселении необходимо учитывать район, в котором живут люди. Переезд из центра на другой конец города нарушает традиционный уклад жизни. Горожанам приходится менять школы, поликлиники, детские сады. Учитывая, что чаще всего в аварийном жилом фонде проживает наиболее социально незащищенная категория населения, нужно понимать, что возможности переехать обратно в центр у них не будет никогда. Поэтому необходимо, чтобы в Жилищном кодексе появилась норма, которая бы обязывала городские власти предоставлять варианты жилья на выбор. Чтобы люди сами решали — жить им в пределах населенного пункта или в привычном районе, где они проживали до расселения. По закону при переселении из аварийного жилья нужно предоставлять равнозначное жилье, а жилье на окраине мегаполиса сложно назвать равнозначным квартире в центре, если даже и по площади замечаний нет».

Еще одной проблемой, актуальной для Башкортостана, является большое количество многоквартирных домов, которые признаны аварийными после 1 января 2012 года и не попали в федеральную программу расселения ветхого и аварийного жилья. Всего в регионе насчитывается около 300 таких домов. В основном это двухэтажные строения 1940-1950 годов постройки. Многие из них представляют собой деревянные и «засыпные» дома барачного типа, проживание в которых небезопасно для жизни, не говоря уже об отсутствии элементарных удобств.

«Совершенно непонятно, почему муниципальные органы власти не признали эти дома аварийными и не включили в федеральную программу, — сказала Надежда Крылова. — Износ этих домов уже был критическим 10, 20, а порой и 30 лет назад. В то же время в список для расселения попали вполне пригодные для комфортного проживания дома, жители которых потом через суд добились снятия статуса аварийности. Всё дело в том, что эти дома находятся в центре городов, и земля здесь представляет большой интерес для застройщиков».

Продолжение программы расселения ветхого и аварийного жилья с включением в него домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, для многих жителей — единственная возможность улучшения жилищных условий. Возможностей для расселения данных домов за счет местных бюджетов нет. Ни один муниципалитет не осилит такую нагрузку. Решить проблему можно только совместными усилиями федеральных, региональных и местных органов власти, продлив действие программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда, уверены эксперты ОНФ в республике.