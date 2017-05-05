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5 мая Пятница

Уфа   °

Качество водопроводной воды в Уфе соответствует всем нормативам - результаты мониторинга

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало сводные данные по качеству питьевой водопроводной воды в башкирской столице. Данные представлены за период паводка с 27 апреля по 4 мая.

Согласно результатам эксплуатационного мониторинга водопроводной воды, все показатели соответствуют утвержденным нормативам.

В таблице указаны результаты эксплуатационного мониторинга питьевой водопроводной воды по содержанию фенола, нефтепродуктов, нитратов, а также показателям мутности, цветности и другим данным.

Как сообщало агентство «Башинформ», в начале апреля администрация Уфы поручила предприятию регулярно размещать информацию о качестве питьевой воды на своем официальном сайте.

Теги: Уфаводоканал,качество воды
 
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