Качество водопроводной воды в Уфе соответствует всем нормативам - результаты мониторинга
УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало сводные данные по качеству питьевой водопроводной воды в башкирской столице. Данные представлены за период паводка с 27 апреля по 4 мая.
Согласно результатам эксплуатационного мониторинга водопроводной воды, все показатели соответствуют утвержденным нормативам.
В таблице указаны результаты эксплуатационного мониторинга питьевой водопроводной воды по содержанию фенола, нефтепродуктов, нитратов, а также показателям мутности, цветности и другим данным.
Как сообщало агентство «Башинформ», в начале апреля администрация Уфы поручила предприятию регулярно размещать информацию о качестве питьевой воды на своем официальном сайте.