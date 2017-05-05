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5 мая Пятница

Уфа   °

В Башкирии юные художники изобразили в своих работах войну

КУЛЬТУРА

В Башкирии юные художники изобразили в своих работах войну

Фото: администрация г. Октябрьский

В Башкирии юные художники изобразили в своих работах войну

Фото: администрация г. Октябрьский

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В зале детской художественной школы города Октябрьского открылась выставка детского творчества «Этот день Победы!», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Юные художники изобразили в своих работах войну — так, как они себе ее представляют.

Минуты отдыха между боями, атаки, радость встречи и, наконец, долгожданная Победа в детских работах пронизаны чувством патриотизма, признательности и уважения, сообщили в городской администрации.

Теги: День Победы,выставка,детское художественное творчество
 
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