В Башкирии юные художники изобразили в своих работах войну Фото: администрация г. Октябрьский





В Башкирии юные художники изобразили в своих работах войну Фото: администрация г. Октябрьский

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В зале детской художественной школы города Октябрьского открылась выставка детского творчества «Этот день Победы!», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Юные художники изобразили в своих работах войну — так, как они себе ее представляют.

Минуты отдыха между боями, атаки, радость встречи и, наконец, долгожданная Победа в детских работах пронизаны чувством патриотизма, признательности и уважения, сообщили в городской администрации.