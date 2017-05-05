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5 мая Пятница

Уфа   °

В Башкирии у горы Иремель строится мачта для размещения станций мобильной связи

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии на горе Иремель — одном из самых известных туристических мест республики, появится мобильная связь. Как сообщил председатель Госкоминформатизации РБ Ринат Шагалин, сейчас строится антенно-мачтовое сооружение, на котором мобильные операторы установят свои станции. Мачту-антенну строит и обеспечивает ее электропитанием компания-интегратор «СпутникТелеКом». На строительство объекта бюджет республики выделил 4,5 млн рублей. Сооружение обеспечит связью восточный склон горы, с расположенными в этой местности крупными и малыми деревнями.

Аналогичный проект был осуществлен зимой текущего года в заповеднике «Шульган-Таш». На Иремеле строительство объекта должно завершиться также до конца этого года, но в летний сезон, скорее всего, связи еще не будет. О ходе реализации проекта подробно писало издание РБК-Уфа.

Теги: мобильная связь,туризм,Иремель,Шульган-Таш
 
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