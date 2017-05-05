В городе Учалы появятся пять современных детских площадок Фото: администрация Учалинского района



В городе Учалы появятся пять современных детских площадок Фото: администрация Учалинского района

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городе Учалы этим летом во дворах многоквартирных домов появятся пять современных детских игровых и спортивных площадок. Их окончательный перечень принят на общественных обсуждениях муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения город Учалы на 2017 год», прошедших накануне в администрации города.

Площадки будут строиться в рамках инициированного «Единой Россией» федерального проекта «Городская среда», в рамках которого предполагается благоустройство дворов, создание комфортных мест массового отдыха. Ключевая роль здесь отводится самим жителям, которые не только выступают с перечнем объектов благоустройства, но и готовы софинансировать их реализацию в размере пяти процентов от общей стоимости проекта.

На заседании с участием членов общественной комиссии, старших по домам, руководителей ЖЭУ города и управляющей компании были рассмотрены дизайн-проекты пяти площадок, расположенных во дворах домов по улицам Мира, Ленина, Кирова, Горького и К. Маркса.

Уже летом в этих дворах будут установлены современные игровые элементы — горки, качели, карусели, рассчитанные на три возрастные категории от двух до 15 лет, в том числе для маломобильных групп населения, спортивные комплексы под навесом с воркаутами — тренажерами для уличных тренировок, а также появятся новые скамейки, пешеходные дорожки. Будут расширены дворовые проезды и парковочные места. Всё старое оборудование демонтируется, а новое будет отвечать всем требованиям безопасности.

Прогнозируемый объем средств, направленных на проведение данных работ, составляет более 13 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 11,150 млн, бюджета республики — 2,355 млн. Софинансирование со стороны жителей составит 729 тысяч рублей. Кроме того, согласно муниципальной программе, еще 6,9 млн рублей будет направлено на благоустройство городского Парка культуры и отдыха, в котором планируется установить новый аттракцион «Аэлита», скамейки для лиц с ограниченными возможностями здоровья, современный скейт-парк.

Все участники заседания проголосовали единогласно за принятие данных дизайн-проектов. В июне запланированы торги по отбору подрядных организаций, которые уже к середине лета воплотят проекты в действительность, сообщили в администрации муниципалитета.