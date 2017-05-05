Стерлитамакские лифты «РУСКО ЛИФТ» признаны среди лучших на Международной выставке в Москве

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УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ»/.

Высокотехнологичные новинки вертикального транспорта, инновационные решения в системе безопасности лифтов, дизайнерские премьеры лифтовых кабин, современные безбарьерные способы для инвалидов были представлены среди экспозиций Международной выставки лифтов и подъемного оборудования Russian Elevator Week-2017.

В церемонии открытия Russian Elevator Week-2017 приняли участие: председатель Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Сергей Степашин, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис, представители федеральных и региональных органов власти и руководители зарубежных лифтовых ассоциаций.

В 75 павильоне ВДНХ в Москве среди 179 компаний из 19 стран мира Башкортостан был представлен продукцией Стерлитамакского завода по производству лифтов и лифтового оборудования ООО «РУСКО ЛИФТ». Экспозицию осмотрели многочисленные зарубежные гости и российские компании. Стенд вызвал интерес специалистов из Китая, Турции, Италии, Сербии, Германии, Беларуси, отечественных и других зарубежных лифтопроизводителей.

ООО «РУСКО ЛИФТ» работает в тесном сотрудничестве с Корейской Республикой. Специалисты из Кореи специально прилетели в Москву поддержать своих деловых партнеров.

Стерлитамакские лифтопроизводители во главе с генеральным директором Юлдашевым успешно презентовали свою продукцию конкурсной комиссии в номинации «Лучший лифт отечественного производителя для программ капитального ремонта многоквартирных домов (в сфере ЖКХ)». Конкуренция была серьезной, надо отметить, что участниками стали лидеры международного рынка и крупнейших отечественных компаний.

В итоге ООО «РУСКО ЛИФТ» признан среди лучших лифтостроителей Международной выставки и получил свою высокую награду после именитых ПАО « Карачаровский механический завод», ООО «Щербинский лифтостроительный завод». Стерлитамаковцы оказались на одной ступени награжденных с ПКФ «Сиблифт».

Для молодых лифтостроителей из нашей республики это уверенная и большая победа. ООО «РУСКО ЛИФТ» сумел на ВДНХ продемонстрировать современные, безопасные, комфортные лифты, которые ведут в другое качество жизни, а лифтовый завод позиционировали как потенциал роста и инноваций.

Специалисты строительных организаций, градостроительного комплекса, ЖКХ, надзорных органов дали высокую оценку, которая станет стимулом в развитии производства.

За три года функционирования ООО «РУСКО ЛИФТ» оснащен современной новейшей технологией и оборудованием южнокорейского и японского производства. Здесь сконцентрирована вся передовая отраслевая технология индустрии лифтостроения.

На базе ООО «РУСКО ЛИФТ» открыты еще два смежных завода, приоритетным в развитии становится локализация за счет собственного производства частей лифтового оборудования, а также привлечения российских производителей комплектующими материалами.

Пассажирские, грузовые лифты и лифты по индивидуальным проектам широкого модельного ряда поставлены в Сочи, Нижневартовск, Тольятти, Сургут, Набережные Челны, Уфу и другие города,откуда идут наилучшие отзывы. Специалисты отмечают, что преимуществом являются сочетание качества и цены.

Данный форум проходил при поддержке Государственной Думы, федеральных министерств, Национального Лифтового Союза.

Успех стерлитамакских лифтопроизводителей на Международной выставке лифтов и подъемного оборудования будет способствовать продвижению выпускаемой продукции, формированию положительного имиджа и увеличению клиентской базы.