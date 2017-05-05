К яровому севу приступили почти во всех районах Башкирии Фото: Олег Яровиков К яровому севу приступили почти во всех районах Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Яровой сев на сегодняшний день идет во всех районах Башкортостана, кроме Караидельского. Общая площадь уже засеянной пашни превышает 170 тысяч га, что составляет около 10 процентов от запланированного.

Как сообщил журналистам министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов, больше всего на данный момент засеяно пшеницы и ячменя — свыше 43 и 40 тысяч га, соответственно.

Кроме того, аграрии республики заняты сейчас посевом подсолнечника, овса, гороха и сахарной свеклы.

В этом году, по сравнению со среднемноголетними данными, в целом по Башкортостану сроки начала весенне-полевых работ сместились на 10-14 дней. Весенние полевые работы перешли в активную фазу лишь 29 апреля. В прошлом году они начались на две недели раньше.

Особенностью этого года является и то, что все весенние полевые работы приходится вести практически одновременно: подкормку, закрытие влаги, сев. Всего в этом году предстоит провести яровой сев на площади 2,158 млн га. Это на 108 тысяч га больше, чем год назад, отметили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства республики.