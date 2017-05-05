Башкирская содовая компания поздравила ветеранов с Днем Великой Победы Фото: пресс-служба БСК Башкирская содовая компания поздравила ветеранов с Днем Великой Победы Фото: пресс-служба БСК

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ»/.

Ветераны-фронтовики накануне празднования годовщины Великой Победы принимали поздравления и подарки от Башкирской содовой компании

Сегодня на учете в совете ветеранов БСК состоят 20 участников войны, 308 тружеников тыла и 55 вдов ветеранов войны. Компания не забывает о своем священном долге — помнить и поддерживать тех, кто своими руками ковал Победу.

Ежегодно на оказание материальной помощи к празднику 9 Мая предприятие направляет миллионы рублей благотворительной помощи. В этом году сумма выплат составила около 1,3 млн рублей.

«Не могу вам передать, как я рад и доволен, что меня пришли навестить и поздравить с моим самым главным праздником. Спасибо предприятию, спасибо всем тем, кто помнит, кто знает и отмечает 9 Мая. Нам нужна была Победа, одна на всех. Дай Бог вам всем счастливой жизни, — сказал ветеран Башкирской содовой компании Сычев, воевавший на четвёртом Украинском фронте.

С каждым годом ветеранов становится все меньше, но память о тех, кто погиб, защищая свою Родину, навсегда останется бессмертной. Башкирская содовая компания чтит и заботится о ветеранах не только в канун праздников, но и в течение всего года, окружая их своим вниманием и заботой.