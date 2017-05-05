В Уфимском районе закрывают мост через реку Уршак Фото: автор В Уфимском районе закрывают мост через реку Уршак Фото: автор

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфимском районе закрывается на ремонт мост через реку Уршак на автомобильной дороге Фомичево — Булгаково — Федоровка. Мост будет закрыт с 25 мая до 1 ноября 2017 года, сообщили в муниципалитете. Заказчиком работ выступает администрация Уфимского района, подрядчик — ООО «Дормост».

До 25 мая ведется устройство временной объездной дороги через деревню Енгалышево Чишминского района с установкой временных дорожных знаков и информационных щитов с указанием изменения схемы организации дорожного движения.

Как пояснили в районной администрации, ремонт моста проводится в рамках реализации приоритетного проекта Министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги» программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Уфимской агломерации.