Уфимский «Витязь-ГТУ» с «аргентинских мотивов» начал свою истоию в III дивизионе России Фото: Дмитрий Слезин





















Уфимский «Витязь-ГТУ» с «аргентинских мотивов» начал свою истоию в III дивизионе России Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Уфимский футбольный клуб «Витязь-ГТУ» с победы начал выступление в третьем российском футбольном дивизионе. Первого соперника — пермский «Амкар-юниор» он разгромил на домашнем поле стадиона «Нефтяник» со счетом 5:0.

15 минут уфимцы присматривались к сопернику, а потом выдали голевую 15-минутку. Первый гол в истории «витязей» организовал бывший дуэт жуковского «Старта» — Алексей Каминский пробил метров с 17 по воротам, вратарь отбил коварный мяч, но подоспевший к снаряду Динар Сархиев в полете головой протолкнул его в сетку — 1:0.

Через пять минут Эрик Салихов, прибежавший из защиты на угловой, головой отправил мяч в ворота пермяков — 2:0.

Хозяева продолжили натиск, и хитрый «парашют» Каминского сделал счет 3:0. Через пару минут похожий «фокус» повторил Вячеслав Морозов — 4:0 на 31-й минуте. Этот гол надолго «заморозил» счет на табло.

Во втором тайме Павел Васильев, Динар Сархиев и Сергей Кречетов имели ни одну возможность увеличить счет. «Амкаровцы» в свою очередь стали чаще тревожить владения Николая Махнева. В частности, раз штанга отразила удар соперника. Но уфимский вратарь сохранил сетку ворот «сухой», передав эстафету Вадиму Головачеву (тот свою пятиминутку отработал без сбоев).

На замену в конце поединка вышел один из техничных полузащитников «Витязя-ГТУ» Наиль Хабибулин. Но, видимо, выйдя в майке Ивана Дорофеева, Наиль чувствовал себя «не в своей шкуре», и так и не раскрыл свои возможности. Его присутствие не заметили ни партнеры, ни соперники, ни судьи.

И все же капитан Павел Васильев поставил жирную точку (она могла бы быть и намного внушительней), изящно перебросив мяч через голкипера пермяков Романа Пшукова на 88-й минуте. Парни в бело-синей, похожей на аргентинскую, форме заставили вспомнить уральский хит «Аргентина — Ямайка — 5:0».

Теперь дружину Павла Смильгина ждет трехматчевый выезд. Первая остановка в Тюмени 14 мая, где уфимцев ждут дублеры одноименной городской команды.