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5 мая Пятница

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В Уфе состоится торжественное собрание в честь Дня Победы

ОБЩЕСТВО

В Уфе состоится торжественное собрание в честь Дня Победы Фото: Олег Яровиков

В Уфе состоится торжественное собрание в честь Дня Победы Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодня, 5 мая, в Государственном концертном зале «Башкортостан» состоится торжественное собрание, посвященное 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем примут участие ветераны войны, труженики тыла, руководители республики, депутаты Госдумы, Госсобрания РБ, представители государственных органов, общественных организаций, духовенства. Для участников собрания мастерами искусств республики будет дан праздничный концерт.

Начало торжества в 15 часов.

Теги: день победы
 
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