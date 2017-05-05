В Уфе на заседании Комитета Госсобрания РБ внесут поправки в некоторые законы Фото: ИА "Башинформ"
В Уфе на заседании Комитета Госсобрания РБ внесут поправки в некоторые законы
В Уфе на заседании Комитета Госсобрания РБ внесут поправки в некоторые законы Фото: ИА "Башинформ"
УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.
5 мая в Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан (Уфа, ул. З. Валиди, 46) состоится заседание Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов. Начало заседания в 10 часов.
Для рассмотрения в первом чтении в повестку дня включены проекты республиканских законов «О внесении изменения в статью 23.2 Закона Республики Башкортостан «О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил», «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Башкортостан «О содействии занятости населения в Республике Башкортостан», О проекте Закона Республики Башкортостан № 5-691/з «О порядке создания семейных (родовых) захоронений в Республике Башкортостан».