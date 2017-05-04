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4 мая Четверг

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В Башкирии пропал вертолет Robinson — МЧС

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии пропал вертолет Robinson — МЧС Фото: Андрей Старостин

В Башкирии пропал вертолет Robinson — МЧС Фото: Андрей Старостин

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане пропал вертолет Robinson. В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РБ 4 мая в 16.20 поступило сообщение, что вертолет, совершавший полет по мониторингу лесопожарной обстановки, не вышел на связь в установленное время. Об этом агентству «Башинформ» сказали в пресс-службе республиканского МЧС.

«На данный момент местонахождение вертолета неизвестно. Силами и средствами территориальной подсистемы РСЧС и ГУ МЧС РФ по РБ ведутся поисковые работы», — прокомментировали в ведомстве.

По информации ТАСС, на борту воздушного судна находятся три человека.

Теги: МЧС,ветолет
 
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