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4 мая Четверг

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В Башкирии впервые за кражу песка приговорили к лишению свободы

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии впервые за кражу песка приговорили к лишению свободы Фото: Минэкологии РБ

В Башкирии впервые за кражу песка приговорили к лишению свободы Фото: Минэкологии РБ

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Впервые в республике за кражу песчано-гравийной смеси двух мужчин приговорили к трем и четырем годам лишения свободы условно. «Этот случай является беспрецедентным, так как впервые в судебной практике предметом хищения были признаны извлеченные из недр распространенные полезные ископаемые», — отметила начальник Уфимского территориального управления Минэкологии РБ Альфия Абзелилова.

Уголовное дело было возбуждено по факту хищения песчано-гравийной смеси в районе пляжа «Золотые пески» в Кировском районе Уфы. «Добыча ПГС привела к значительным внешним и качественным изменениям окружающей среды. Экологи не исключают и более серьезных последствий, таких как обмеление реки. В связи с этим требуется восстановление. Причиненный ущерб составил более 12 млн рублей. Ведомство намерено взыскать эту сумму», — сообщили в Минэкологии РБ.

Теги: кража,песчано-гравийная смесь
 
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