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5 мая Пятница

Уфа   °

В Уфе пройдет встреча школьников с ветеранами Великой Отечественной войны в рамках проекта «Память и гордость в сердцах поколений»

ОБЩЕСТВО

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

5 мая в Общественной приемной Дмитрия Медведева в Уфе пройдет встреча учащихся уфимской школы №45 с ветеранами Великой Отечественной войны и боевых действий в Чеченской Республике, посвященная Дню Победы.

Общение школьников с ветеранами организовано в рамках реализации партийного проекта «Память и гордость в сердцах поколений», направленного на проведение единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан России.

Встреча состоится по адресу: ул. Достоевского, 73. Начало в 11 часов.

Теги: День Победы,ветераны
 
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