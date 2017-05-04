Башкирия получит 773,4 млн рублей из федерального бюджета на строительство двух школ Фото: Олег Яровиков Башкирия получит 773,4 млн рублей из федерального бюджета на строительство двух школ Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Башкортостан получит из федеральной казны 773,4 млн рублей на строительство двух школ. Софинансирование из бюджета республики составит 115,6 млн рублей. Об этом сообщила председатель комитета Госсобрания РБ Рузалия Хисматуллина, комментируя поручение Премьер-министра Правительства РФ Дмитрия Медведева по итогам обсуждения в Госдуме отчета Правительства о результатах работы в 2016 году.

Минфин и Минобрнауки России до 18 мая 2017 должны проработать вопрос о выделении в 2017 году дополнительных средств федерального бюджета в объеме 10,2 млрд рублей на реализацию программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы в рамках приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для школьников».

По словам Рузалии Хисматуллиной, из бюджета республики в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы запланировано выделение 615 млн рублей на строительство и реконструкцию школ. Также в бюджете предусмотрено 200 млн рублей на ремонт образовательных учреждений.

«Это позволит создать новые школьные места, удовлетворяющие современным требованиям, и довести односменное обучение детей в школах республики до 80 процентов», — цитирует парламентария пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».