«Отчетный вал» негативно влияет на работу бизнеса - глава ТПП РФ Фото: ТАСС/Алексей Никольский «Отчетный вал» негативно влияет на работу бизнеса - глава ТПП РФ Фото: ТАСС/Алексей Никольский

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин направил в администрацию Президента РФ письмо с предложением создать межведомственную рабочую группу или совет с участием представителей бизнеса для согласования количества и вида отчетов, которые предприниматели отправляют в различные ведомства. Заключения рабочей группы (совета) предлагается сделать обязательными для всех. Инициатива ТПП РФ вызвана растущим объемом отчетности, хотя еще год назад Владимир Путин поручил правительству остановить этот процесс, пишет газета «Известия».

Предложение ТПП РФ может получить поддержку в администрации президента. Как сказал изданию информированный источник в АП, идея создания рабочей группы или совета по регулированию отчетности выглядит «логичной и работоспособной». «Такую группу можно было бы создать при Минэкономразвития», — добавил глава ТПП.

Чтобы проверить, как выполняется поручение Владимира Путина, ТПП РФ в рамках проекта «Бизнес-экспертиза. Отчетность» провела опрос среди предпринимателей страны. Как выяснилось, объем обязательной отчетности не только не «заморозился», но и существенно увеличился. Причем это затронуло все виды налогообложения предпринимателей.

В частности, за период с марта 2016 по март 2017 года количество сдаваемых отчетов для предприятий, работающих по общей системе налогообложения (ОСНО), по данным ТПП, возросло с 30 до 46, а для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), — с 18 до 35. Предприниматели, платящие единый налог на вмененный доход (ЕНВД), должны теперь сдавать 34 документа вместо 17. Для работающих по единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) количество отчетов увеличилось с 11 до 29, а по патентной системе налогообложения (ПСН) — с 9 до 26.

По данным ТПП РФ, основанным на опросе предпринимателей, за это время было введено 12 новых отчетов в Пенсионный фонд России, четыре — в Федеральную налоговую службу (ФНС) и один — в Росстат.

Сергей Катырин уверен, что «отчетный вал» негативно влияет на работу бизнеса, поскольку требует отвлечения дополнительных материальных, временных, людских ресурсов.