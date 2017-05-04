В Уфе автомобиль врезался в столб Фото: группа «БашДТП» / Андрей Ка, собственный источник





В Уфе автомобиль врезался в столб Фото: группа «БашДТП» / Андрей Ка, собственный источник

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе отечественный автомобиль ВАЗ-2111 врезался в фонарный столб. От удара бетонная конструкция накренилась в сторону машины, смяв переднюю часть кузова. Инцидент произошел днем 4 мая в районе Бульвара Славы. На место происшествия прибыли сотрудники «скорой помощи». Очевидцы выложили фотографии с места происшествия в группе «БашДТП» «ВКонтакте».

По словам местного жителя, он смотрел в окно и вдруг услышал хлопок.

«Смотрю, машина в столб влетела. Вышел на улицу, подошел ближе. Водитель не мог выйти из автомобиля, медики помогли, — рассказал уфимец агентству «Башинформ». — Следов тормозных нет. Да и свиста шин не было слышно — только хлопок».

Одна из версий случившегося, озвученная свидетелем — водителю стало плохо за рулем, всё произошло очень быстро и резко.