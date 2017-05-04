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4 мая Четверг

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В Башкирии утвердили стоимость «квадрата» жилья для расчетов субсидий во II квартале

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии утвердили стоимость «квадрата» жилья для расчетов субсидий во II квартале Фото: Depositphotos.com

В Башкирии утвердили стоимость «квадрата» жилья для расчетов субсидий во II квартале Фото: Depositphotos.com

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии Госкомитет по строительству и архитектуре выпустил приказ о показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в городах и районах во II квартале. Эти показатели используются для расчета социальных выплат нуждающимся в улучшении жилищных условий. Так, в Уфе цена квадратного метра для расчета субсидий, выделяемых молодым семьям, утверждена в размере 36 132 рубля. Показатель для расчета субсидий другим категориям граждан — 37 200.

Показатели для других городов и районов можно посмотреть в документе. В сельских муниципалитетах цена колеблется в пределах 28-30 тысяч рублей за «квадрат», в городах — от 27,6 тысячи для Агидели до 31 тысячи — для Октябрьского и Стерлитамака.

Теги: жилье,квадратный метр,цена,соцподдержка
 
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