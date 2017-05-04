В Башкирии 11 мая начнутся Дни польской культуры

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии с 11 по 14 мая пройдут Дни польской культуры. В этом году они приурочены к 20-летию со дня основания Центра польской культуры и просвещения республики и пройдут в рамках Дней славянской письменности и культуры.

Центральными событиями станут: концерт учащихся Польской воскресной школы им. А. Пенькевича, открытие выставки «Духовность, традиции, мастерство» польских народных костюмов и декоративно-прикладного искусства. Традиционная литературно-музыкальная гостиная будет посвящена 75-летию со дня героической смерти Януша Корчака и его воспитанников.

Организаторы запланировали посещение мест памяти, связанных с жизнью поляков в Уфимском и Мишкинском районах. Участники культурной программы смогут посетить концерт «Полетели мои песни!» композитора, барда, писателя, краеведа Сергея Круля, мастер-классы «Фольклорные забавы».

Как сообщили в Центре польской культуры и просвещения РБ, на торжества в Уфу приедет начальник Консульского отдела Московского Консульского округа Посольства Республики Польша в Российской Федерации Марек Зелинский. В мероприятиях примут участие гости из Екатеринбурга, Краснодара, Ижевска, Челябинской области.

Справка. Польский культурно-просветительский центр Республики Башкортостан (ныне — Центр польской культуры и просвещения РБ) создан в марте 1997 года. Первым председателем являлся кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ и РБ Вячеслав Стрижевский. Среди наиболее значимых направлений работы центра можно выделить краеведческую, культурно-просветительскую и издательскую деятельность, а также работу по развитию сотрудничества в области культуры, науки и образования между Башкортостаном и Польшей.

В настоящий момент польский язык изучается в Польской воскресной школе имени Альберта Пенькевича, на филологическом факультете Башкирского государственного университета, в Институте филологического образования и межкультурных коммуникаций Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.