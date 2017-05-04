В Башкирии горит недостроенное здание аквапарка - видео Фото: скриншот видео из группы «Лучшее в Октябрьском», Виктория Аганина | Видео: группа «Лучшее в Октябрьском», Vk





В Башкирии горит недостроенное здание аквапарка - видео Фото: скриншот видео из группы «Лучшее в Октябрьском», Виктория Аганина

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане, в городе Октябрьском, горит недостроенное здание аквапарка. По словам очевидцев, выложивших 4 мая многочисленные фотографии и видеоматериалы в нескольких группах «ВКонтакте», огнем охвачено здание в районе улицы Кортунова.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РБ подтвердили информацию.

«Предварительно, в ликвидации возгорания задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. Пожар локализован. Угрозы дальнейшего распространения огня нет. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет», — сообщили в ведомстве.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.