Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.09 ↑

EUR 62.32 ↓

4 мая Четверг

Уфа   °

В Башкирии горит недостроенное здание аквапарка - видео

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии горит недостроенное здание аквапарка - видео

Фото: скриншот видео из группы «Лучшее в Октябрьском», Виктория Аганина | Видео: группа «Лучшее в Октябрьском», Vk

В Башкирии горит недостроенное здание аквапарка - видео

Фото: скриншот видео из группы «Лучшее в Октябрьском», Виктория Аганина

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане, в городе Октябрьском, горит недостроенное здание аквапарка. По словам очевидцев, выложивших 4 мая многочисленные фотографии и видеоматериалы в нескольких группах «ВКонтакте», огнем охвачено здание в районе улицы Кортунова.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РБ подтвердили информацию.

«Предварительно, в ликвидации возгорания задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. Пожар локализован. Угрозы дальнейшего распространения огня нет. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет», — сообщили в ведомстве.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Теги: пожар,аквапарк
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть