В Башкирии семьям, оставшимся из-за пожара без крова и средств, требуется помощь Фото: оперативная съемка ГУ МЧС России по РБ | Видео: оперативная съемка ГУ МЧС России по РБ В Башкирии семьям, оставшимся из-за пожара без крова и средств, требуется помощь Фото: оперативная съемка ГУ МЧС России по РБ | Видео: оперативная съемка ГУ МЧС России по РБ

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане семьям, оставшимся из-за пожара без крова и средств к существованию, требуется помощь. Как сообщало агентство «Башинформ», на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы 3 мая поступило сообщение о возгорании шести жилых бревенчатых домов по улице Октябрьской в селе Сальевка, в Дуванском районе Башкортостана.

По информации пресс-центра местного муниципалитета, дома сгорели дотла. Без крова и средств к существованию остались 18 человек, в том числе четыре несовершеннолетних ребенка. Все граждане временно размещены у родственников.

«Администрация района обращается к руководителям предприятий, организаций, индивидуальным предпринимателям, главам КФХ, жителям района с просьбой оказать любую посильную помощь для погорельцев», — говорится в сообщении.

Материальная помощь в виде стройматериалов, одежды и продуктов питания принимается в администрации сельского поселения Сальевский сельсовет, а также МБУ «Молодежный центр» по адресу: село Месягутово, улица Усова, 2 (в здании кинотеатра «Анастасия»). Финансовые средства можно перечислить в Благотворительный фонд Дуванского района.

На сайте муниципалитета указаны реквизиты на перечисление денежных средств:

Благотворительный Фонд поддержки социального развития Дуванского района Республики Башкортостан

ИНН 0220022779

КПП 022001001

ОГРН 1070220001015

Юридический адрес: 452530, Республика Башкортостан Дуванский район с. Месягутово ул. Мира, д. 30

р/с 40703810501260590035 в ПАО «Социнвестбанк» г. Уфа БИК 048073739

к/с 30101810900000000739

Тел.: (34798) 3-20-35

Назначение платежа: Помощь пострадавшим от пожара в с. Сальевка