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4 мая Четверг

Уфа   °

УГОК оштрафуют на 952 тысячи рублей за допущение ЧП с четырьмя погибшими

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Учалинский горно-обогатительный комбинат оштрафуют на 952 тысячи рублей за допущение ЧП с четырьмя погибшими и одним раненым рабочим, сообщили в Гострудинспекции РБ. 26 марта в 16.25 на однопутке столкнулись два поезда, которые перевозили руду, щебень и концентрат между производственными площадками. Причиной аварии стало несогласование действий между дежурным по станции и одним из машинистов, а также отсутствие контроля выполнения регламентов безопасности движения поездов. Итоги проверки направлены в Следственный комитет, где возбуждено уголовное дело.

Теги: поезда,аварии,производство
 
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