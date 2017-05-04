УГОК оштрафуют на 952 тысячи рублей за допущение ЧП с четырьмя погибшими
УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Учалинский горно-обогатительный комбинат оштрафуют на 952 тысячи рублей за допущение ЧП с четырьмя погибшими и одним раненым рабочим, сообщили в Гострудинспекции РБ. 26 марта в 16.25 на однопутке столкнулись два поезда, которые перевозили руду, щебень и концентрат между производственными площадками. Причиной аварии стало несогласование действий между дежурным по станции и одним из машинистов, а также отсутствие контроля выполнения регламентов безопасности движения поездов. Итоги проверки направлены в Следственный комитет, где возбуждено уголовное дело.