На трассе Булгаково - Белорецк перевернулся автобус с 38 пассажирами, водитель предстанет перед судом Фото: сайт Прокуратуры РБ На трассе Булгаково - Белорецк перевернулся автобус с 38 пассажирами, водитель предстанет перед судом Фото: сайт Прокуратуры РБ

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Челябинской области. Он обвиняется по статье «Нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

По версии следствия, утром в июле 2015 года водитель управлял туристическим автобусом «KIA Grand Bird», направлявшимся из Магнитогорска в Анапу. В салоне находились 38 пассажиров, в том числе дети.

В Архангельском районе, проезжая по дороге Булгаково — Белорецк, водитель не справился с управлением, выехал на обочину и опрокинул автобус. Пассажиры с различными травмами были незамедлительно доставлены в больницу. Здоровью четырех из них был причинен тяжкий вред.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Архангельский районный суд, проинформировали в пресс-службе Прокуратуры РБ.