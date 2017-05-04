Поисковики Башкирии разыскивают родственников красноармейцев, погибших при защите Ленинграда Фото: с сайта ММПС РБ Поисковики Башкирии разыскивают родственников красноармейцев, погибших при защите Ленинграда Фото: с сайта ММПС РБ

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Поисковики Башкортостана разыскивают родственников красноармейцев, погибших при защите Ленинграда.

Воронку с тремя погибшими солдатами в районе озера Барское в Кировском районе Ленинградской области на днях обнаружил поисковый отряд «Ровесник» Дуванского района РБ.

Имена и дивизию, в которой служили бойцы, удалось установить благодаря боевым наградам. Как оказалось, красноармейцы входили в состав минометного расчета 3-го батальона 374-й стрелковой дивизии и в донесениях о потерях числятся убитыми 15 августа 1943 года.

Медаль «За отвагу» принадлежала наводчику миномета младшему сержанту Илье Ивановичу Космынину, 1924 г.р., призванному из Сосновского района Тамбовской области, д. Нижняя Ярославка. Установлены и имена ближайших родственников: жена — Акулина Алексеевна Космынина, сестра — Анна Ивановна Космынина.

Медаль «За боевые заслуги» принадлежала минометчику Федору Прокопьевичу Самохину, 1913 г.р., уроженцу Рязанской области Больше-Коровинского района, отец: Андрей Николаевич Самохин.

В донесении о безвозвратных потерях за указанное время числятся три минометчика 3-го батальона. Как предполагают поисковики, третьим неопознанным бойцом может быть минометчик Федор Дмитриевич Петров, уроженец села Большое Микушкино Исаклинского района Куйбышевской области.

Останки и личные вещи бойцов будут переданы родственникам для захоронения, уточнили в Министерстве молодежной политики и спорта РБ.