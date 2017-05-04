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4 мая Четверг

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В Уфе активисты студенческого союза станцуют «Вальс Победы»

ОБЩЕСТВО

В Уфе активисты студенческого союза станцуют «Вальс Победы» Фото: Олег Яровиков

В Уфе активисты студенческого союза станцуют «Вальс Победы» Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В пятницу, 5 мая, в уфимском парке «Ватан» (нижняя площадка Конгресс-холла) пройдет межвузовское мероприятие в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне «Вальс Победы». Его организаторами выступили Союз студенческих объединений РБ при поддержке Министерства молодежной политики и спорта РБ совместно с Молодежной общественной палатой при Госсобрании республики.

Начало мероприятия — в 17 часов.

Как сообщили в Союзе студенческих объединений РБ, «Вальс Победы» пожелали станцевать более 500 молодых активистов — студентов вузов и ссузов республики. Это выступление они готовили в течение недели.

Целью акции является поднятие патриотического духа и формирование более плотного сотрудничества между вузами города. Жанр выбран не случайно — вальсом советские солдаты в 1945 году отмечали освобождение Вены.

Теги: День Победы,Вальс Победы
 
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