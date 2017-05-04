Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.09 ↑

EUR 62.32 ↓

4 мая Четверг

Уфа   °

В Уфе набережную Белой закрыли для транспорта

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Уфе набережную Белой закрыли для транспорта Фото: администрация Уфы

В Уфе набережную Белой закрыли для транспорта Фото: администрация Уфы

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе строящуюся набережную реки Белой закрыли для проезда от Конгресс-холла до железнодорожного моста, сообщает администрация города. На данных участках установлены бетонные блоки.

На объекте продолжаются работы по укреплению берега. Первый этап на участке от памятника Салавату Юлаеву до комплекса «Юность» протяженностью 1,2 км уже завершен. Идет работа на участке до улицы Пугачева. Третий этап — далее около 1 км до створа с улицей Бельской. 800 метров от памятника Салавату Юлаеву до железнодорожного моста будут завершающим этапом реконструкции набережной.

Теги: набережная,реконструкция,транспорт
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть