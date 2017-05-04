В Уфе набережную Белой закрыли для транспорта Фото: администрация Уфы
В Уфе набережную Белой закрыли для транспорта
В Уфе набережную Белой закрыли для транспорта Фото: администрация Уфы
УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе строящуюся набережную реки Белой закрыли для проезда от Конгресс-холла до железнодорожного моста, сообщает администрация города. На данных участках установлены бетонные блоки.
На объекте продолжаются работы по укреплению берега. Первый этап на участке от памятника Салавату Юлаеву до комплекса «Юность» протяженностью 1,2 км уже завершен. Идет работа на участке до улицы Пугачева. Третий этап — далее около 1 км до створа с улицей Бельской. 800 метров от памятника Салавату Юлаеву до железнодорожного моста будут завершающим этапом реконструкции набережной.