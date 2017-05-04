В Уфе полицейские и волонтеры нашли пропавшего 13-летнего подростка Фото: МВД по РБ В Уфе полицейские и волонтеры нашли пропавшего 13-летнего подростка Фото: МВД по РБ

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе сотрудники полиции и волонтеры 4 мая установили местонахождение 13-летнего подростка. Он был найден у знакомых в районе Металлобазы.

«Ребенка передали родителям. Сейчас устанавливаются причины ухода школьника из дома», — прокомментировали агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД по РБ.

Сообщение в полицию о пропаже подростка поступило накануне вечером. Он ушел из дома, никому ничего не сказав.