В Башкирии проживают более 53 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны Фото: Олег Яровиков В Башкирии проживают более 53 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане проживают более 53 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, из них участников войны — 565 человек, тружеников тыла — почти 36 тысяч, 790 — инвалидов войны, 126 — блокадников Ленинграда, 212 — бывших несовершеннолетних узников концлагерей, около 14,5 тысячи — членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, привели данные в пресс-службе Минтруда РБ.

Год назад в республике День Победы встречали более 60 тысяч ветеранов, а 70-летие Великой Победы отмечали 69 тысяч ветеранов войны и приравненных к ним лиц.

Во всех районах и городах проходят праздничные мероприятия. 500 ветеранов Великой Отечественной войны со всей республики приглашены 5 мая в Уфу на концерт в ГКЗ «Башкортостан». Здесь же в фойе Республиканский музей Боевой Славы в этот день организует выставку, посвященную войне 1941-1945 годов.

9 мая в Уфе состоится возложение цветов и венков в мемориальном комплексе парка Победы и к памятнику Александру Матросову. В День Победы жители республики по традиции примут участие в общероссийской акции «Бессмертный полк». Присоединиться к проекту может каждый. Для этого необходимо принести фотографию или портрет родственника — участника войны или труженика тыла.