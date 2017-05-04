В Башкирии эксперты ОНФ контролируют реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды»

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Мелеузе планируется благоустроить 17 дворовых территорий и общественную зону вдоль улицы Парковая. Прогнозируемый объем средств, направленных на проведение данных работ, составляет более 37 млн рублей. Контроль над исполнением федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществляют активисты Общероссийского народного фронта. Эксперт Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Халфина приняла участие в заседании общественной комиссии в городе Мелеузе. Участники заседания рассмотрели поданные заявки и утвердили список домов для участия в муниципальной программе.

«Тема благоустройства волнует всех горожан. Это мы видим по активности на стадии оформления заявок и по готовности принять финансовое или трудовое участие. Жители города прекрасно понимают, что участие в муниципальной программе — хорошая возможность привести в порядок свои придомовые территории. Немаловажным фактором является то, что благоустройство дворов должно синхронизироваться с модернизацией коммунальной инфраструктуры там, где она требуется. На 11 дворовых территориях будет проведены работы по минимальному перечню — это ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн и по дополнительному перечню — ремонт автомобильных парковок, замена детских и спортивных площадок. На остальных дворах предусматриваются работы по минимальному перечню — ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн», — рассказала Светлана Халфина.

В Мелеузе в рамках реализации федерального проекта помимо дворов планируется благоустройство зеленой зоны вдоль улицы Парковой. Будет приведена в порядок береговая линия реки Каран. Для занятий спортом предусмотрено размещение беговой и пешеходных дорожек, детской игровой площадки, футбольного поля и баскетбольной площадки. Для создания комфортных условий для отдыха будут установлены скамейки и беседки, ограждена территория и проведено наружное освещение.