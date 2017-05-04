Спикер парламента Башкирии поддержал инициативу Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина о повышении статуса депутатов

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев считает своевременным предложение о повышении статуса депутата. Инициативу накануне внесли на рассмотрение нижней палаты парламента спикер Госдумы Вячеслав Володин и Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Законопроект повышает статус депутатов и сенаторов при взаимодействии с федеральными, региональными и муниципальными чиновниками.

В частности, депутаты и сенаторы будут иметь право на первоочередный прием органами госвласти и «лицами начальствующего состава Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований».

Кроме того, предлагается наделить парламенты регионов России полномочиями «заслушивать на своих заседаниях представляемую руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в субъекте информацию о результатах деятельности».

«Инициатива будет способствовать укреплению взаимопонимания между депутатами и органами исполнительной власти. Такое более тесное взаимодействие важно, ведь все государственные органы выполняют одну задачу — повышение качества жизни людей. Полностью поддерживаю это решение, которое повысит авторитет депутатского корпуса», — сказал Константин Толкачев.