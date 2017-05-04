В Уфе установили причину провала грунта на бульваре Ибрагимова Фото: администрация Уфы
В Уфе установили причину провала грунта на бульваре Ибрагимова
В Уфе установили причину провала грунта на бульваре Ибрагимова Фото: администрация Уфы
УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе ликвидируют последствия трехметрового провала грунта на бульваре Ибрагимова, 25, произошедшего в месте прохождения магистрального канализационного коллектора. Как сообщили в администрации Советского района, на данный момент заменено 4,5 метра поврежденной трубы, проводится обратная засыпка котлована и первичное благоустройство. Причина произошедшего установлена: сероводородная коррозия железобетонной конструкции коллектора. В работе городской системы канализирования сбоев нет, отметили в муниципалитете.