УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Республиканский журнал «Ватандаш» включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Библиографическая база данных научных публикаций российских ученых создана при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. В ней собрано более 9 млн публикаций российских авторов. В России база данных РИНЦ является одним из основных источников информации для оценки эффективности организаций, занимающихся научно-исследовательской деятельностью.

Отныне научные публикации авторов журнала будут размещены на портале Library.ru в открытом доступе. Все пользователи интернета смогут использовать их в информационных, научных и учебных целях. По словам главного редактора журнала, кандидата филологических наук Рашиды Магадеевой, новые функциональные возможности помогут привлечь к изданию авторов из числа молодых ученых.

В настоящее время в редакции журнала началась работа по загрузке текстовых файлов на сервер РИНЦ.