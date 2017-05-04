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4 мая Четверг

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В Башкирии почта доставит поздравления 52 тысячам ветеранов войны

ОБЩЕСТВО

В Башкирии почта доставит поздравления 52 тысячам ветеранов войны Фото: Олег Яровиков

В Башкирии почта доставит поздравления 52 тысячам ветеранов войны Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Почта России до 9 мая должна доставить башкирским ветеранам поздравления главы государства с Днем Победы. В реестре почтальонов — более 52 тысяч адресов, сообщили в УФПС РБ. В прошлом году почта доставляла поздравления по 63 тысячам адресов.

«Сотрудники почты сделают всё возможное, чтобы письма дошли до получателей даже в случае смены адреса», — отметили в управлении почтовой связи.

Теги: День Победы,Почта России,ветераны
 
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