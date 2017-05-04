Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.09 ↑

EUR 62.32 ↓

4 мая Четверг

Уфа   °

В Башкирии назвали средний размер пенсии

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии назвали средний размер пенсии Фото: Олег Яровиков

В Башкирии назвали средний размер пенсии Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Средняя пенсия в республике, по состоянию на 1 января 2017 года, составила 11 806 рублей. Об этом сообщает Башкортостанстат со ссылкой на данные Отделения Пенсионного фонда России по РБ.

Для сравнения: 1 января 2016 года она равнялась почти 11 420 рублям.

Как сообщают статистики, в регионе насчитывается сейчас более 1,164 млн пенсионеров против без малого 1,148 млн человек в прошлом году. Из них страховые пенсии получают свыше 1,065 млн человек. Средняя пенсия у них составляет 12 080 рублей.

Из общего количества таких пенсионеров пенсию по старости получают почти 970 тысяч человек. Ее средний размер составляет в Башкортостане 12 466 рублей. Средний размер пенсии по инвалидности равен 7980 рублей, по случаю потери кормильца — 8317 рублей. Кроме того, в республике насчитывается 99 тысяч пенсионеров, получающих пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Средняя пенсия у них составляет 8863 рубля, констатируют статистики.

Теги: пенсии,пенсионеры,статистика
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть