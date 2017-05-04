В городе Туймазы в ряды «Бессмертного полка» встанут более полутора тысяч горожан Фото: Олег Яровиков В городе Туймазы в ряды «Бессмертного полка» встанут более полутора тысяч горожан Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

По предварительным подсчетам, в городе Туймазы в День Победы во всероссийской акции «Бессмертный полк» примут участие более полутора тысяч жителей, которые пройдут по центральным улицам города с портретами ветеранов. Сопровождать участников акции будет колонна исторической техники периода Великой Отечественной войны.

Празднование Дня Победы откроется митингом и возложением цветов у памятника Скорбящей матери, где с самого утра в торжественном карауле будут стоять лучшие учащиеся школ. На стадионе «Спартак» туймазинцев и гостей района ждет яркое театрализованное представление. Для героев войны и труда будет установлена полевая кухня, организована акция «Звонок однополчанину». Вечером состоится молодежный праздничный концерт, а в Центральном городском парке культуры и отдыха — музыкально-танцевальный вечер для ветеранов «Вальс Победы».

До 9 мая студенты-волонтеры на улицах населенных пунктов Туймазинского района планируют раздать более 6000 Георгиевских ленточек — символов Великой Победы, сообщили в администрации муниципалитета.