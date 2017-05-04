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4 мая Четверг

Уфа   °

В Уфе на бульваре Ибрагимова грунт обвалился на три метра

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе на бульваре Ибрагимова грунт обвалился на три метра Фото: соцсети

В Уфе на бульваре Ибрагимова грунт обвалился на три метра Фото: соцсети

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе произошел очередной провал земли — в этот раз на бульваре Ибрагимова, около дома №25. Грунт обвалился на участке шириной в один метр и глубиной три метра. Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети.

Как пояснили в администрации района, в месте провала проходит магистральный канализационный коллектор. Участок с ямой огорожен, городские коммунальные службы работают над ликвидацией ЧП.

Теги: провал,грунт
 
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