В Уфе на бульваре Ибрагимова грунт обвалился на три метра Фото: соцсети В Уфе на бульваре Ибрагимова грунт обвалился на три метра Фото: соцсети

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе произошел очередной провал земли — в этот раз на бульваре Ибрагимова, около дома №25. Грунт обвалился на участке шириной в один метр и глубиной три метра. Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети.

Как пояснили в администрации района, в месте провала проходит магистральный канализационный коллектор. Участок с ямой огорожен, городские коммунальные службы работают над ликвидацией ЧП.