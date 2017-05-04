В Уфе на бульваре Ибрагимова грунт обвалился на три метра Фото: соцсети
В Уфе на бульваре Ибрагимова грунт обвалился на три метра
В Уфе на бульваре Ибрагимова грунт обвалился на три метра Фото: соцсети
УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе произошел очередной провал земли — в этот раз на бульваре Ибрагимова, около дома №25. Грунт обвалился на участке шириной в один метр и глубиной три метра. Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети.
Как пояснили в администрации района, в месте провала проходит магистральный канализационный коллектор. Участок с ямой огорожен, городские коммунальные службы работают над ликвидацией ЧП.