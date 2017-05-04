В Башкирии разыскивается пропавшая девятилетняя Яна Перчаткина Фото: МВД по РБ В Башкирии разыскивается пропавшая девятилетняя Яна Перчаткина Фото: МВД по РБ

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Отдел МВД России по Белорецкому району вечером 3 мая поступило сообщение о пропаже девятилетней Яны Перчаткиной. Весь личный состав полиции был поднят для розыска ребенка, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

По предварительным данным, утром девочка ушла в школу. Когда ребенок около 18.00 не вернулся домой, родители обратились в правоохранительные органы.

Сейчас школьницу ищут более 80 полицейских, десять поисковых групп, полицейские-кинологи, волонтеры и местные жители.

Приметы ребенка: рост около 145 см, волосы светлые по пояс. Была одета в вязаную белую кофту, белую рубашку, черную плиссированную юбку, розовые колготки, джинсовые балетки синего цвета. При себе имела черный рюкзак с изображением девочки.

«Если вы видели пропавшую Яну Перчаткину или знаете о ее местонахождении, просим сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефонам: (34792) 4-24-02 (дежурная часть), 8-906-107-39-27, 8-906-104-54-60, или 102», — обратились к гражданам в ведомстве.