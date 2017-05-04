Сотрудники радио «Юлдаш» в рамках акции «Никто не забыт» отправятся в Орловскую область

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В преддверии Дня Победы информационно-музыкальный канал «Юлдаш» ГУП ТРК «Башкортостан» проводит выездную акцию «Бер кем дә онотолмаған» («Никто не забыт»). Чтобы вспомнить тех земляков, кто сложил головы на полях сражений, участники акции отправятся в Орловскую область. Во время празднования Дня Победы родственники посетят захоронения. На могилы воинов будет положена горсть родной земли, будут посажены деревья, прозвучат родные напевы, мелодии курая.

В Колпнянском районе Орловской области зимой 1943 года проходили жестокие бои. 12 февраля район был полностью освобожден от фашистских захватчиков. Более 10 тысяч солдат из разных уголков страны навсегда остались лежать на полях сражений. В Колпне 42 братские могилы, там захоронены и уроженцы Башкирии.

«Военный комиссариат Колпнянского района по нашей просьбе составил список наших земляков, захороненных здесь. Нами была проведена большая работа со списками. Там могут оказаться и ваши родные и близкие, в сборе информации может пригодиться и ваша помощь», — говорят организаторы акции.

Старт акции будет дан 7 мая, в День радио, в 08.00 на площади Салавата Юлаева. Желающие могут прийти и проводить участников проекта.

Контактные телефоны: (347) 251-74-88, 8-906-375-30-16. Электронная почта: radio_rb@mail.ru.

Маршрут и программа акции — на сайте радиоканала «Юлдаш».