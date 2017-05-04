4 мая в Уфе молодежь ждут на ярмарку вакансий Фото: Олег Яровиков 4 мая в Уфе молодежь ждут на ярмарку вакансий Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

4 мая в Центре занятости населения Уфы (бульвар Ибрагимова, 47/1) пройдет ярмарка вакансий для молодежи. Администратор, бармен, водитель, воспитатель детского сада, врач-терапевт, диспетчер, инженер, кондуктор, консультант, курьер, менеджер, медсестра, официант, повар, продавец, судебный пристав, электрик – это далеко не полный перечень вакансий, который предложат молодым людям, пришедшим в Центр занятости.

Также посетителей ярмарки проинформируют о положении на рынке труда, желающие смогут проконсультироваться с психологом, пройти компьютерную профориентационную диагностику. Все услуги оказываются бесплатно.

Мероприятие пройдет с 10 до 12 часов.