На ликвидацию несанкционированных свалок в Башкирии нужно шесть миллиардов рублей

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Чтобы ликвидировать все несанкционированные свалки в Башкортостане, нужно шесть миллиардов рублей. Эта сумма включает расходы на проектирование и рекультивацию свалок. Такие данные озвучил заместитель министра природопользования и экологии РБ Филюс Яхин, выступая на заседании Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Госсобрания республики.

По данным Минэкологии РБ, только с начала года в регионе выявлено 46 случаев несанкционированного размещения отходов. Нарушители оштрафованы на 120 тысяч рублей.

Всего в первом квартале 2017 года в республике зафиксировано 277 нарушений в области обращения с отходами. Общая сумма штрафов приближается к миллиону рублей.