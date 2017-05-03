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На один стакан меньше: в России снижается потребление алкоголя

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На один стакан меньше: в России снижается потребление алкоголя Фото: Карина Камаева

На один стакан меньше: в России снижается потребление алкоголя Фото: Карина Камаева

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Минздрав РФ зафиксировал, что в прошлом году средний россиянин выпил на 200 мл абсолютного алкоголя меньше, чем в 2015-м. Это эквивалентно 0,5 л водки или 5 л пива. Росстат зафиксировал снижение продаж спиртного — на 2,4%, Роспотребнадзор — уменьшение частоты постановки диагноза «алкоголизм» — на 36%. Газета «Известия» изучила доклад Министерства здравоохранения и опросила экспертов.

Некоторые считают, что тенденция связана с реализацией государственных мер и распространением здорового образа жизни, другие связывают ее с демографическим провалом 90-х годов. «Соответственно, с 2008 года, когда рожденным в 1990-м исполнилось 18 лет, мы наблюдаем сокращение группы потребителей алкоголя: из нее выбывает порядка 2 млн человек, а прибывает только порядка 1 млн», — объяснил эксперт.

По данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, за прошлый год среднестатистический россиянин выпил 50 л пива, 3,5 л пивных напитков, 0,7 л слабоалкогольных напитков, 3,5 л вина, 2 л винных напитков, 1,1 л шампанского, 6,7 л водки и ликеро-водочных изделий, 0,75 л коньяка и 0,25 л виски, рома, джина, текилы или абсента.

В 2016 году показатель потребления абсолютного алкоголя равнялся 10,3 л, в 2015 — 10,5 л, в 2014 — 11,78 л, в 2013 — 11,87 л.

Теги: алкоголь,потребление алкоголя,статистика
 
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